PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-INTER: Lukaku ancora decisivo, flop Orsolini

PAGELLE TABELLINO BOLOGNA INTER / L'Inter passa all'ultimo respiro sul campo del Bologna e conquista altri tre punti pesanti in chiave scudetto. I nerazzurri si impongono in rimonta grazie alla doppietta di Lukaku, decisivo dal dischetto nel recupero. Di Soriano il gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa. Errore pesante per Orsolini. Ecco i voti del match.

BOLOGNA

Skorupski 6,5 - È decisivo nel primo tempo in almeno un paio di occasioni nonostante un grave errore in disimpegno. Pregevole la parata in avvio su Lautaro Martinez. Non può nulla, però, sul tap-in da due passi e il rigore perfetto di Lukaku.

Mbaye 6 - È piuttosto bloccato, ma sempre attento e diligente nella propria metà campo. Ordinato.

Danilo 6 - Guida la retroguardia rossoblu con sicurezza ed esperienza contro la coppia del momento Lautaro-Lukaku. Leader.

Bani 6 - È sempre attento e ben piazzato e di fatto decisivo nel primo tempo con un salvataggio provvidenziale su Lukaku.

Krejci 5,5 - Soffre un Lazaro particolarmente ispirato ma non rinuncia ad accompagnare la manovra offensiva quando può. Cala, però, nella ripresa.

Svanberg 5,5 - Confeziona l'assist per Soriano in occasione del vantaggio dei suoi. Tiene però in gioco Lukaku in occasione del pareggio ospite: errore che pesa.

Poli 6,5 - Gara a tutto campo di grande corsa e sostanza per il mediano rossoblu, che recupera e 'ripulisce' numerosi palloni in mezzo al campo. Diga. Dal 72' Medel 5,5 - Ingresso piuttosto nervoso per il centrocampista cileno che non aiuta affatto i propri compagni.

Soriano 6,5 - Sblocca il match con un bel destro da fuori e con la collaborazione dello sfortunato de Vrij che beffa Handanovic. Decisivo. Dal 76' Dzemaili 6 - Ha pochissimi palloni giocabili nei circa 15 minuti in cui è chiamato in causa.

Orsolini 5 - Propizia il gol dei suoi con l'imbucata proprio per Soriano, riscattando una prestazione fin lì piuttosto sottotono. Nel finale causa però il calcio di rigore che decide il match. Errore di inesperienza che costa caro ai suoi.

Palacio 6 - Compie il solito preziosissimo lavoro al servizio dei propri compagni in una serata in cui ha pochissimi palloni giocabili nell'area di rigore avversaria. Generoso.

Sansone 5,5 - È il più spento dei suoi e impalpabile nella ripresa. Cala col passare dei minuti. Dall'84' Santander s.v.

All. Mihajlovic 6,5 - Ha poco da rimproverare alla propria squadra, arrivata ad un passo da un pareggio che sarebbe stato più che meritato.

INTER

Handanovic 6 - È beffato dalla deviazione decisiva di de Vrij in occasione del momentaneo vantaggio ospite.

Non poteva fare molto di più.

Skriniar 6,5 - Decisivo nella ripresa con un gran aggancio e il sinistro che porta al gol di Lukaku e come al solito impeccabile in difesa.

De Vrij 6 - Devia il pallone quanto basta per beffare Handanovic nell'1-0 firmato da Soriano. Nel complesso è sempre sicuro e attento nella propria area di rigore.

Bastoni 6 - Fa buona guardia senza correre particolari rischi. Diligente.

Lazaro 6,5 - Prima grande prestazione stagionale per l'esterno austriaco, sempre incisivo e pericoloso sull'out di destra. Segnale importante per Conte. Dall'85' Politano s.v.

Barella 6,5 - Solita gara di grande corsa e sostanza in mezzo al campo. Cresce col passare dei minuti e contribuisce ad aumentare la pressione nerazzurra nei minuti finali.

Brozovic 6 - Gestisce la palla con buona tecnica e lucidità, dettando i ritmi di gioco. Metronomo.

Gagliardini 5,5 - Lascia il campo intorno al 70' dopo una prestazione piuttosto incolore. Poco coinvolto dai suoi. Dal 72' Vecino 6 - Entra e garantisce maggiore pericolosità offensiva ai suoi.

Biraghi 6 - È poco incisivo in zona d'attacco, ma sempre attento e ordinato nella propria metà campo. Diligente. Dal 75' Candreva 6 - Compie qualche buono spunto sulla fascia nei circa 15 minuti in cui è chiamato in causa.

Lautaro Martinez 7 - Conferma l'ottimo momento di forma creando numerosi pericoli nell'area di rigore avversaria. Nel primo tempo gli viene annullato un gol per fuorigioco, mentre nel finale si procura il calcio di rigore del definitivo 2-1. Decisivo.

Lukaku 7,5 - Altri due gol, ancora una volta decisivi, in una serata in cui non ha brillato come in altre occasioni. Al posto giusto nel momento giusto in occasione del pareggio, freddo e cinico dal dischetto. Match-winner.

All. Conte 6,5 - Altri tre punti pesantissimi su un campo che sarà indigesto a molte squadre. La palla passa ora alla Juventus.

Arbitro: La Penna 6 - Nessun dubbio sui due gol annullati all'Inter per il fuorigioco di Lautaro e la palla oltre la linea di fondo sul cross di Lazaro. I nerazzurri reclamano un calcio di rigore che poteva anche esserci per un fallo ai danni dell'esterno austriaco. Più netto, invece, quello assegnato nel finale: Orsolini è piuttosto ingenuo e va a colpire Lautaro Martinez. Direzione nel complesso positiva.

TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-2

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Svanberg, Poli (72' Medel), Soriano (76' Dzemaili); Orsolini, Palacio, Sansone (84' Santander). All. Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro (85' Politano), Barella, Brozovic, Gagliardini (72' Vecino), Biraghi (75' Candreva); Martinez, Lukaku. All. Conte

Arbitro: Federico La Penna (Sez. di Roma 1)

Marcatori: 59' Soriano (B), 75', 90'+2 rig. Lukaku (I)

Ammoniti: 35' Brozovic (I), 42' Danilo (B), 73' Gagliardini (I), 77' Skriniar (I), 81' Bani (B), 86' Vecino (I), 90'+4 Medel (B)

Espulsi: -