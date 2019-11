Roma-Napoli, i tifosi chiedono l'autografo a Manolas: la risposta del greco

ROMA-NAPOLI EX MANOLAS TIFOSI AUTOGRAFO - Atteso e 'beccato' dai suoi ex tifosi durante la partita, Kostas Manolas è stato uno dei peggiori in campo in Roma-Napoli.

Anche dopo il match, il difensore greco si è reso protagonista di un episodio controverso, ignorando le richiesta di autografi dei suoi ex tifosi presenti in zona mista. Il difensore greco ha tirato dritto, accennando appena un saluto e suscitando qualche contenuto mormorio.