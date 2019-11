ROMA NAPOLI INIGNE / Lorenzo Insigne chiede scusa ai tifosi del Napoli. In zona mista, dove erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it, il forte attaccante ha parlato dopo la sconditta odierna contro la Roma chiamando in causa i recenti arbitraggi: "Chiediamo scusa ai tifosi, è giusto farlo, possiamo dare di più di quanto fatto oggi. E' dura andare in campo dopo una partita come quella contro l’Atalanta, quando ti succede contro pensi che tutti ce l’abbiano con te, ma abbiamo dato tutto in campo.

Il VAR oggi ha visto il mani di, mercoledì non ha visto più episodi. Non vogliamo piangere, ma è così. Dobbiamo recuperare le energie spese, martedì abbiamo una partita importantissima e dobbiamo fare risultato. Oggi come mercoledì non siamo riusciti a concretizzare occasioni importanti, ma non possiamo demoralizzarci altrimenti non ne usciamo più. Dobbiamo solo lavorare con l’aiuto diche ci darà una mano. Non so cosa dire, tra pali e traverse non siamo riusciti a fare risultato. Martedì faremo la partita della vita. Bisogna essere pronti per passare il turno".