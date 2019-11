ROMA NAPOLI ANCELOTTI JR / Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Napoli contro la Roma, Davide Ancelotti, vice allenatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Potevamo segnare nel finale di primo tempo, non ci siamo riusciti e da lì è nata questa sconfitta. Dopo dieci partite non dobbiamo fare un bilancio, è ancora presto. La squadra ha un rendimento altalenante ma ha fatto cose buone. Dobbiamo concentrarci per fare sempre solo cose buone. Martedì abbiamo una partita decisiva per la stagione, dobbiamo tornare ad essere noi stessi.

Abbiamo una squadra forte, migliorata rispetto ad un anno fa, dobbiamo solo cercare continuità di rendimento: quando ci esprimiamo ai massimi livelli siamo al vertice del campionato. L’aspetto tattico è importante, abbiamo preso gol evitabili a Ferrara, con l’Atalanta, anche oggi. Bisogna lavorarci, diventa difficile con tre gare a settimana, ma dobbiamo farlo. Ci siamo abbattuti quando la palla non è entrata, ma non dobbiamo farlo. Non credo stiamo facendo peggio di un anno fa, ma stiamo raccogliendo meno. Col Salisburgo gara fondamentale, dobbiamo viverla come una finale e fare di tutto per vincere. Dovremo tirar fuori il meglio di noi stesso come in altre partite".

M.D.A.