ROMA NAPOLI FONSECA / Un'ottima Roma supera anche il Napoli di Ancelotti. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Paulo Fonseca ha commentato così il convincente successo dei giallorossi: "Abbiamo giocato contro una grande squadra, noi abbiamo iniziato molto bene e fatto un bellissimo gol in un buon momento. Dopo il rigore sbagliato la squadra ha sentito il momento e abbiamo perso aggressività e posizionamento, è normale che contro una squadra come il Napoli loro hanno una reazione. Nella ripresa siamo ripartiti con grande aggressività e pressing e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo".

Sulla crescita di Zaniolo: "Non solo Zaniolo sta diventando grande, la squadra sta capendo che insieme è più forte. Dzeko non ha fatto gol ma ha lavorato tanto per la squadra. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere sempre. Abbiamo tanti infortunati e la squadra ha capito il momento, che dobbiamo essere uniti, lottare insieme e correre più che mai. Questo è l'atteggiamento che voglio. La classifica? Non abbiamo vinto niente, dobbiamo solo pensare alla prossima partita. Siamo in una posizione che ritengo giusta, ma la partita più importante è la prossima".

Un commento, infine, sulla svolta tattica forzata dagli infortuni conavanzato a centrocampo: "Mancini ci dà un equilibrio importante, è molto intelligente tatticamente e sta facendo un grande lavoro".

Intervenuto in conferenza stampa, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it, il tecnico ha rilasciato altre dichiarazioni: "Abbiamo vinto una bella partita contro una squadra forte, ma non abbiamo vinto niente ancora. Si può sempre migliorare. Non ho capito bene questa storia dei cori razzisti, non parlo ancora bene l’italiano. Sono ovviamente contro qualsiasi discriminazione territoriale, purtroppo accade ovunque nel mondo. E' stato importante il gesto di Dzeko che è andato a parlare coi nostri tifosi. Il merito degli equilibri trovati è di tutti, Pastore ha ritrovato libertà in avanti ed è merito suo se è tornato a questi livelli, in questo gruppo tutti sono importanti. Cetin ha fatto una buona partita. Il nostro è stato un avvio importante, ma dopo il rigore sbagliato abbiamo perso aggressività: all’intervallo ho detto alla squadra che dovevamo andare a pressare alto il Napoli, siamo rientrati benissimo in campo e potevamo segnare anche di più. Ora dobbiamo mantenere l’atteggiamento visto oggi. Non dimentichiamo che Juventus ed Inter sono moto forti, noi dobbiamo pensare gara per gara".