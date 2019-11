ROMA-NAPOLI DAVIDE ANCELOTTI MARIO RUI RIGORE - È amareggiato Davide Ancelotti, vice allenatore del Napoli, dopo la sconfitta patita contro la Roma nel primo anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie A: "Abbiamo giocato bene in un periodo della partita, ma per il resto non abbiamo fatto bene - le sue parole a 'Sky Sport' - È un gruppo che conosce molto bene i concetti, ma quest'anno abbiamo avuto un rendimento altalenante. Facciamo molto bene, ma non sempre. I problemi che abbiamo in questo periodo sono legati alla fase difensiva, dobbiamo essere più ordinati e compatti. Dobbiamo lavorare, anche se con tre partite a settimana è difficile.

Il lavoro sul campo è sempre più importante, ci sono cose da migliorare. La classifica non dobbiamo guardarla, non bisogna fare bilanci e martedì abbiamo una partita importante per la nostra stagione. Le partite in questo campionato sono tutte difficili, non ho ancora visto un avversario totalmente superiore all'altro. Rispetto alle prime partite dell'anno scorso, abbiamo raccolto meno di quanto meritivamo. Rigore Mario Rui? Il difensore che contrasta il cross, nella dinamica è normale che abbia il braccio largo. Ma è solo la mia opinione. Mancata revoca squalifica non era presente in panchina, ndr)? Non ne abbiamo ancora parlato con mio padre, abbiamo discusso d'altro".