ROMA NAPOLI ZANIOLO / Continua il momento d'oro di Nicolò Zaniolo. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo l'importante vittoria sul Napoli, il fantasista della Roma ha espresso tutta la propria soddisfazione per il gol e la vittoria: "Siamo felicissimi per questa vittoria, era uno scontro diretto da vincere per forza e l'abbiamo fatto.

Ora continuiamo ad allenarci per costruire qualcosa di grande.nel primo tempo ci ha detto di continuare come se nulla fosse e si sono visti i risultati". Sul terzo gol consecutivo in campionato: "Sono felicissimo per questo periodo che sto attraversando e spero di farne tanti altri. L'abbiamo sempre detto che siamo una squadra con grande mezzi, ora continuiamo così e arriveranno altri risultati importanti".