ROMA-NAPOLI 2-1 SERIE A ZANIOLO VERETOUT MILIK ROCCHI CORI DISCRIMINAZIONE TERRITORIALE SOSPENSIONE - Con un gol per tempo, la Roma di Paulo Fonseca batte il Napoli di Carlo Ancelotti (squalificato, in panchina il vice Davide Ancelotti) e conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Udine del turno infrasettimanale. I giallorossi partono decisamente meglio e trovano la rete al minuto 19 con un sinistro chirurgico di Zaniolo. Nei successivi minuti è decisivo il portiere azzurro Meret, con due parte su Kolarov, prima su un bolide da fuori area e poi su un calcio di rigore causato da un tocco di mano di Callejon. È l'episodio che sveglia il Napoli, diverse le occasioni create e anche due legni colpiti, da Milik e Zielinski nella stessa azione. La ripresa inizia come il primo tempo e al 55' altro rigore, per un netto fallo di mano di Mario Rui: questa volta è Veretout a calciare e a battere Meret con un potente destro.

Al 68' l'episodio che farà discutere: l'arbitro, dopo ripetuti cori di discriminazione territoriale dei tifosi di casa verso gli ospiti, sospende la partita per due minuti. L'intervento di capitane l'annuncio dello speaker fanno rientrare la situazione. Al 72' si riapre la partita: affondo del neo entratosulla destra, bruciato Kolarov in velocità, e cross al centro per l'accorrente Milik che approfitta di un'incertezza die mette in rete. Ma la difesa della Roma regge, anzi i capitolini cercano al terza rete in contropiede, e dopo sette minuti di recupero Rocchi fischia la fine del match: la Roma supera l'e vola, momentaneamente, al terzo posto in classifica.

ROMA-NAPOLI 2-1

19' Zaniolo (R), 55' Veretout rig. (R), 72' Milik (N)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 26 punti; Inter 25; Roma** 22; Atalanta 21; Lazio, Napoli** e Cagliari 18; Fiorentina 15; Parma e Milan 13; Bologna e Verona 12; Torino 11; Udinese 10; Sassuolo* e Lecce 9; Genoa 8; Brescia* e Spal 7; Sampdoria 5

*una partita in meno

**una partita in più