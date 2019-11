Roma-Napoli, Dzeko getta la maschera

ROMA NAPOLI DZEKO / Il big match dell'Olimpico si gioca sull'intensità e sui dettagli.

Roma-Napoli parte a mille, senza esclusioni di colpi, ed Edinnonostante i rischi post-intervento allo zigomo decide di rinunciare alla maschera protettiva che gli limita la visibilità e condiziona in parte la respirazione. Per questo, attorno al 41' l'attaccante bosniaco si avvicina alla panchina di Fonseca e appoggia la maschera per proseguire la partita a volto scoperto.