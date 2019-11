Roma-Napoli, check Var: rigore per mani di Callejon. Ma Meret para Kolarov!

ROMA NAPOLI VAR CALLEJON MERET KOLAROV / Avvio scoppiettante per questo big match tra Roma e Napoli all'Olimpico.

Dopo la splendida rete di Zaniolo, i giallorossi hanno l'opportunità di volare sul 2-0 dopo che al 24' il Var richiama l'arbitroche in seguito al controllo sul monitor assegna un calcio di rigore alla formazione allenata da Fonseca: netto il fallo di mano di Callejon che per fermare Smalling in proiezione offensiva si porta avanti il pallone con il braccio largo. Rigore giusto, ma poi ci pensa: il portiere azzurro è un falco e in tuffo para il tiro dal dischetto di. Partita ancora vibrante ed apertissima.