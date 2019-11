Roma-Napoli, fischi dell'Olimpico per Manolas

ROMA NAPOLI FISCHI MANOLAS / Tutto un altro clima rispetto all'altro ex, Radja Nainggolan, per Kostas Manolas che torna per la prima volta da avversario all'Olimpico dopo l'addio alla Roma durante la scorsa estate.

Il difensore delsi presenta contro il suo vecchio pubblico e al primo tocco di palla partono forti e chiari i 'buu' e i fischi dello stadio all'indirizzo del greco. Gli strascichi della partenza estiva si fanno ancora sentire, a differenza di quanto avvenuto appunto con Nainggolan al quale in Roma-Cagliari furono tributati applausi.