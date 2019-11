Pagelle Roma-Napoli: i voti del primo tempo

PAGELLE ROMA NAPOLI VOTI PRIMO TEMPO / Molto meglio la Roma in questi primi 45', ma il Napoli sta crescendo col passare dei minuti ed è andato vicino al gol per 3 volte nel giro di una manciata di giri di lancetta. La differenza la fa l'asse di centro-destra della Roma, che è quello di centro-sinistra del Napoli. Lì sfonda Spinazzola, lì Zaniolo trova lo spazio giusto per affondare, lì Mario Rui e Insigne stanno facendo gran fatica.

ROMA

Pau Lopez 6

Spinazzola 7

Smalling 7

Cetin 6,5

Kolarov 5,5

Mancini 6,5

Veretout 6

Zaniolo 7

Pastore 6

Kluivert 6,5

Dzeko 6

NAPOLI

Meret 7

Di Lorenzo 6

Manolas 5,5

Koulibaly 5,5

Mario Rui 5

Callejon 5,5

Fabian 5,5

Zielinski 5,5

Insigne 5,5

Mertens 5,5

Milik 6