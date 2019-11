Calciomercato Inter, dalla Spagna: il Barcellona 'scarta' Skriniar. Ma...

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / È rovente l'asse di calciomercato tra Inter e Barcellona. Dopo il blitz di Piero Ausilio, in settimana come vi abbiamo raccontato in esclusiva anche l'agente di Stefano Sensi, nonché intermediario che cura diverse operazioni con i nerazzurri, è volato a Barcellona, contribuendo ad alimentare le voci che si fanno sempre più insistenti e riguardano diversi nomi. Dallo stesso Sensi a Lautaro Martinez passando per Vidal, Rakitic e non solo.

Tra le ipotesi di lavoro, è circolato anche il profilo di Milan, esploso a Milano e in linea con le esigenze del Barcellona che programma rinforzi proprio in difesa. Clicca qui per restare aggiornato sul mercato.

Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano 'Mundo Deportivo' però, la dirigenza blaugrana fa filtrare di non essere interessata al centrale slovacco che, quindi, al momento non ssarebbe un profio attenzionato dagli uomini mercato blaugrana. Ma le voci non si placano. Perché con un Stefan deVrij sempre più decisivo al centro, Diego Godin che deve adattarsi ma punta ad imporsi anche in nerazzurro ed il giovane Alessandro Bastoni che sta già dimostrando di poterci stare ad alti livelli, l'Inter si aspetta rilanci milionari dai top club soprattutto della Premier, con Manchester City e United (ma non solo) sempre in allerta. E dopo le offerte rifiutate nelle ultime sessioni, dire di no di fronte a certe cifre che garantirebbero una plusvalenza enorme diventerebbe complicato, anche se nei piani dell'Inter l'ex Samp è uno dei perni da non toccare.