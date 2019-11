ROMA NAPOLI DZEKO / Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Edin Dzeko ha presentato così Roma-Napoli a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Fonseca non è intervenuto solo sulla parte offensiva. Abbiamo parlato subito dopo la Sampdoria, anche con il direttore.

Ci siamo detti che così non andava bene, non abbiamo fatto abbastanza per vincere quella partita. Poi siamo cambiati, stiamo facendo bene e speriamo di continuare così". Sulla partenza del: "Non lo so se è una sorpresa, è ancora presto per parlare di queste cose. Tutte le squadre stanno bene e speriamo di vincere oggi.? Ho parlato con lui negli ultimi giorni. Lo conosco bene e lui conosce bene me, speriamo in una bella partita".