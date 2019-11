ROMA NAPOLI GIUNTOLI ANCELOTTI / Niente da fare per Carlo Ancelotti. La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso presentato dal Napoli in seguito alla squalifica per un turno che dunque è stata confermata e non permetterà all'allenatore azzurro di sedersi in panchina all'Olimpico nella sfida con la Roma.

Sulla questione è tornato anche il Ds partenopeo Cristiano Giuntoli che ai microfono di 'Sky' a pochi minuti dal fischio iniziale del match ha raccontato: "Siamo dispiaciuti e sarà difficile lottare senza il nostro condottiero, ma andiamo avanti. In questi giorni abbiamo comunicato reclamando perché abbiamo subito un, ma all'interno abbiamo cercato di mantenere la squadra serena. I ragazzi dovranno incamerare questa rabbia per convertirla in agonismo in campo".