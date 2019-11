MILAN LAZIO CONFERENZA INZAGHI / La Lazio fa visita al Milan dell'ex Pioli nell'undicesima giornata di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi mette in guardia i suoi: "Domani affrontiamo una squadra forte. Ha una rosa di nuovi acquisti di assoluto valore rispetto alla scorsa stagione. Non mi fido di questo Milan, a San Siro occorre disputare un match di assoluta personalità. Il Milan ha un ottimo allenatore ed anche il pubblico rossonero è molto caloroso. Pioli? C'è grande stima.

Abbiamo lavorato insieme quando io ero in Primavera e lui in prima squadra, è molto abile nella preparazione delle partite".

Sul magico momento di Immobile: "Immobile ha battuto tutti i record con la maglia della Lazio, ma può fare ancora di più. Tutto questo ce l’ha nel sangue, qui si sente a casa e sente la stima di ogni componente della piazza. È un nostro valore aggiunto e ha sempre voglia di migliorarsi. Correa? Domani mi attendo un'ottima prova anche da lui, per noi è un calciatore importante". Un commento, infine, sul Var: "Non parlo più del Var. Me lo sono promesso dopo quanto accaduto due anni fa. Abbiamo fatto scuola in tal senso ed è una tecnologia utile per giudicare gli episodi più evidenti in maniera oggettiva. La nostra classe arbitrale è tra le migliori e continuerà a decidere sugli episodi al meglio".