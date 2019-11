Calciomercato Milan, dalla Spagna: tentativo per il nuovo colpo dal Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN BRAHIM DIAZ / Ha fatto di tutto per restare al RealMadrid e giocarsi le sue carte, ma nonostante l'enorme talento Brahim Diaz non ha spazio nello scacchiere di Zinedine Zidane che lo considera attualmente fuori dal progetto.

La sentenza è già arrivata e, scrive 'Marca', la dirigenza 'merengue' starebbe cercando una sistemazione per il gioiello classe '99 in vista della sessione di gennaio, durante la quale si cercherà di piazzarlo in una squadra in grado di garantirgli minutaggio e continuità che al 'Santiago Bernabeu' evidentemente non può avere. E occhio alla pista Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo lo stesso quotidiano iberico infatti, sul piatto ci sarebbe già una proposta importante avanzata dal Milan che da settimane è interessato al trequartista spagnolo di origini marocchine. Non si conoscono al momento i dettagli dell'offerta, ma di certo la dirigenza rossonera proverà a far leva sui buoni rapporti instaurati anche grazie all'ultimo affare Theo Hernandez e la disponibilità del Real a cedere è ampiamente confermata.