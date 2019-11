MILAN PIOLI SUSO / Suso, partendo dalla panchina, ha riportato a galla il Milan con la splendida punizione che ha deciso il match contro la Spal. Lo spagnolo è un elemento fondamentale per lo scacchiere rossonero, come conferma anche Stefano Pioli alla vigilia del posticipo contro la Lazio.

Dichiarazioni che allontanano una possibile dipartita dell'ex Liverpool dopo le critiche delle ultime settimane: "Sa di essere un giocatore importante, ha dato un segnale forte l'altra sera. Non conta chi gioca, conta come e come un giocatore si sacrifica per i compagni", ha sottolineato Pioli a 'Sky Sport'.