NAPOLI ANCELOTTI / Nulla da fare, Carlo Ancelotti non siederà questo pomeriggio sulla panchina del Napoli in occasione della sfida di campionato in programma all'Olimpico contro la Roma.

Il tecnico azzurro ha deciso di presentare ricorso dopo il rosso rimediato nel finale contro l'Atalanta e questa mattina si è presentato presso la Corte d'Appello. Il verdetto del Giudice Sportivo però non è stato revocato e così oggi alle 15 in panchina al posto suo contro i giallorossi siederà il figlio Davide.