MILAN LAZIO PIOLI / Il Milan ha ritrovato un po' di serenità dopo la vittoria di misura contro la Spal, la prima con Stefano Pioli in panchina. Ma per la squadra rossonera c'è subito l'ostacolo Lazio nel posticipo di 'San Siro' in programma domani sera: "I risultati fanno la differenza e cambiano tutto, dobbiamo fare di tutto per ottenere delle prestazioni positive. Battere una squadra molto forte aumenterebbe convinzione e consapevolezza. L'obiettivo è vincere contro la Lazio per avere la possibilità di migliorare la classifica - ha dichiarato Pioli a 'Sky Sport' - La Lazio è una squadra molto forte, con i primi undici se la può giocare con chiunque. Unisce fisicità e qualità.

Noi dobbiamo rispondere con fisicità, anche se ne abbiamo di meno, ed ovviamente qualità. Non si può pensare di vincere soltanto giocando sporco, dobbiamo metterci tanta qualità".

Pioli fissa l'obiettivo Champions League: "Bisogna crederci. Se ci credi,diventa possibile, ti impegni giorno o notte per raggiungerla. Tireremo le somme a fine stagione, ma dobbiamo dimostrare con spirito, determinazione. Quando siamo squadra possiamo giocarcela con tutti. Differenze tra la mia Lazio e questo Milan? La Lazio non partì con determinate ambizioni, mentre al Milan giustamente ci sono. Siamo all'inizio: il Milan può diventare bello come fu la Lazio in quella stagione, ma siamo solo all’inizio del percorso. Musacchio? Qualche acciacco l'abbiamo avuto ieri, ma l'allenamento di oggi ci aiuterà a capire chi giocherà".