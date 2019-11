SERIE A PROBABILI FORMAZIONI / Sabato di fuoco per l'undicesima giornata di Serie A. Si inizia con il big-match dell''Olimpico' tra Roma e Napoli, poi a seguire le prime due della classe con l'Inter impegnata a Bologna e la capolista Juventus in serata ospite dei cugini del Torino nel Derby della Mole dove rischia la panchina il tecnico granata Mazzarri. Domani all'ora di prazo scende in campo l'Atalanta contro il lanciato Cagliari, in serata spazio a Milan-Lazio in quel di 'San Siro'. Chiude il programma il monday-nigth Spal-Sampdoria. Ecco le probabili formazioni della prossima giornata di campionato secondo gli inviati di Calciomercato.it. Per le ultime notizie Clicca Qui!

Serie A, undicesima giornata di campionato: le probabili formazioni

ROMA-NAPOLI (oggi ore 15)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

A disposizione: Mirante, Juan Jesus, Fuzato, Santos, Florenzi, Calafiori, Antonucci, Perotti, Ünder

Squalificati: Fazio

Indisponibili: Cristante, Diawara, Pellegrini, Kalinic, Mkhitaryan, Zappacosta

Ballottaggi: Spinazzola 60%-Florenzi 40%, Cetin 55%-Juan Jesus 45%, Pastore 60%-Perotti 40%

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Maksimovic, Tonelli, Elmas, Gaetano, Younes, Llorente, Lozano

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Allan, Ghoulam, Malcuit

Ballottaggi: Mario Rui 55%-Luperto 45%, Manolas 60%-Maksimovic 40%, Zielinski 70%-Elmas 30%

BOLOGNA-INTER (oggi ore 18)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

A disposizione: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Schouten, Dzemaili, Svanberg, Santander, Skov Olsen

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Destro, Tomiyasu, Dijks

Ballottaggi: Bani 60%-Denswil 40%, Medel 55%-Dzemaili 45%

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Asamoah, Dimarco, Candreva, Ranocchia, Vecino, Sensi, Borja Valero, Politano, Esposito

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: D'Ambrosio, Sanchez

Ballottaggi: Bastoni 55%-Godin 45%, Lazaro 55%-Candreva 45% Gagliardini 60%-Vecino 40%

TORINO-JUVENTUS (oggi ore 20.45)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri

A disposizione: Ujkani, Rosati, Bremer, Berenguer, Aina, Zaza, Milico

Squalificati: Nkoulou

Indisponibili: Bonifazi, Rincon

Ballottaggi: De Silvestri 55%-Aina 45%, Djidji 60%-Bremer 40%

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Demiral, Pjanic, Ramsey, Khedira, Douglas Costa, Higuain

Squalificati: Rabiot

Indisponibili: Chiellini, Pjaca, Perin, Mandzukic

Ballottaggi: Alex Sandro 55%-De Sciglio 45%, Bentancur 60%-Pjanic 40%, Emre Can 55%-Khedira 45%, Dybala 60%-Higuain 40%

ATALANTA-CAGLIARI (domenica ore 12.30)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Kjaer, Palomino, Ibanez, Hateboer, Gomez, Arana, Barrow

Squalificati: de Roon

Indisponibili: Zapata

Ballottaggi: Djimsiti 55%-Kjaer 45%, Gosens 60%-Hateboer 40%, Ilicic 55%-Gomez 45%

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

A disposizione: Rafael, Aresti, Oliva, Pinna, Mattiello, Ceppitelli, Faragò, Birsa, Deiola, Ionita, Castro, Cerri

Squalificati: Pellegrini

Indisponibili: Cragno, Pavoletti

Ballottaggi: Cacciatore 55%-Faragò 45%, Pisacane 55%-Ceppitelli 45%, Cigarini 60%-Oliva 40%

GENOA-UDINESE (domenica ore 15)

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Radovanovic; Pandev, Agudelo, Kouame; Pinamonti.

Allenatore: Thiago MottaA disposizione: Jandrei, Biraschi, Goldaniga, El Yamiq, Gumus, Jagiello, Ankersen, Lerager, Saponara, Sanabria

Squalificati: Cassata, Marchetti

Indisponibili: Criscito, Favilli, Sturaro, Lerager

Ballottaggi: Barreca 55%-Ankersen 45%, Ghiglione 65%-Biraschi 35%, Pandev 60%-Gumus 40%

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. Allenatore: Gotti

A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, De Maio, Nuytinck, Barak, Mandragora, Pussetto, Lasagna, Teodorczyk

Squalificati: Jajalo

Indisponibili: Larsen

Ballottaggi: Becao 60%-Opoku 40%, Fofana 60%-Mandragora 40%, Nestorovski 55%-Lasagna 45%

LECCE-SASSUOLO (domenica ore 15)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Shakov; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

A disposizione: Riccardi, Vera, Rispoli, Benzar, Dell'Orco, Dumancic, Babacar, Vigorito, Calderoni, Imbula

Squalificati: Tachtsidis

Indisponibili: Farias, Benzar, Majer

Ballottaggi: Meccariello 60%-Rispoli 40%, Lapadula 55%-Babacar 45%

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traoré; Berardi, Caputo. Allenatore: De Zerbi

A disposizione: Turati, Russo, Toljan, Piccinini, Kyriakopoulos, Magnanelli, Djuricic, Ghion, Defrel, Boga, Raspadori

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Bourabia, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Tripaldelli, Rogerio, Pegolo

Ballottaggi: Peluso 55%-Toljan 45%, Locatelli 55%-Boga 45%, Caputo 60%-Defrel 40%

VERONA-BRESCIA (domenica ore 15)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. Allenatore: Juric

A disposizione: Berardi, Empereur, Pessina, Henderson, Vitale, Adjapong, Wesley, Danzi, Di Carmine, Salcedo, Tutino, Pazzini

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Badu, Bessa, Bocchetti, Dawidowicz, Tupta

Ballottaggi: Stepinski 60%-Di Carmine 40%, Zaccagni 55%-Salcedo 45%

BRESCIA (3-5-2): Alfonso; Cistana, Gastaldello, Mateju; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini

A disposizione: Alfonso, Magnani, Mangraviti, Spalek, Torregrossa, Zhmral, Ndoj, Ayè, Morosini, Matri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Chancellor, Dessena, Joronen, Torregrossa

Ballottaggi: Gastaldello 55%-Mangraviti 45%, Romulo 60%-Ndoj 40%, Donnarumma 55%-Ayè 45%

FIORENTINA-PARMA (domenica ore 18)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa. Allenatore: Montella

A disposizione: Terracciano, Ranieri, Cristoforo, Rasmussen, Terzic, Badelj, Benassi, Zurkowski, Ghezzal, Vlahovic, Pedro, Brancolini

Squalificati: Pezzella, Ribery

Indisponibili: Caceres, Lirola

Ballottaggi: Ceccherini 55%-Ranieri 45%, Boateng 60%-Vlahovic 40%

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Kulusevski, Gervinho. Allenatore: D'Aversa

A disposizione: Colombi, Alastra, Camara, Hernani, Bruno Alves, Brugman, Sprocati, Adorante

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Inglese, Cornelius, Gagliolo, Grassi, Laurini

Ballottaggi: Iacoponi 55%-Bruno Alves 45%, Barillà 60%-Hernani 40%, Karamoh 60%-Sprocati 40%

MILAN-LAZIO (domenica ore 20.45)

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paqueta, Bennacer, Kessie; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli

A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Bonaventura, Biglia, Krunic, Borini, Castillejo, Leao, Rebic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Musacchio, Rodriguez, Caldara

Ballottaggi: Calabria 65%-Conti 35%, Bennacer 55%-Biglia 45%, Piatek 60%-Leao 40%,

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Marusic, Lukaku, Parolo, Berisha, Cataldi, Jony, Adekanye, Caicedo

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Proto

Ballottaggi: Luiz Felipe 55%-Patric 45%, Radu 60%-Bastos 40%, Correa 65%-Caicedo 35%

SPAL-SAMPDORIA (lunedì ore 20.45)

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

A disposizione: Thiam, Letica, Felipe, Cionek, Salamon, Zanchetta, Valdifiori, Valoti, Moncini, Paloschi, Mastrilli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: D'Alessandro, Di Francesco, Fares, Jankovic

Ballottaggi: Murgia 60%-Valdifiori 40%, Floccari 55%-Paloschi 45%

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Bertolacci, Ekdal, Vieira; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

A disposizione: Falcone, Chabot, Bereszynski, Ferrari, Leris, Linetty, Rigoni, Jankto, Caprari, Maroni, Bonazzoli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Bertolacci 55%-Rigoni 45%, Ramirez 60%-Jankto 40%, Gabbiadini 60%-Bonazzoli 40%