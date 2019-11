SERIE A PROBABILI FORMAZIONI / Un sabato di fuoco per l'undicesima giornata di Serie A, che prosegue con una grande domenica di sfide da non perdere. All'ora di prazo scende in campo l'Atalanta contro il lanciato Cagliari, in serata spazio a Milan-Lazio in quel di 'San Siro'. Chiude il programma il monday-nigth Spal-Sampdoria. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it. Per le ultime notizie Clicca Qui!

Serie A, undicesima giornata di campionato: le probabili formazioni

ATALANTA-CAGLIARI (oggi ore 12.30)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Kjaer, Djimsiti, Ibanez, Hateboer, Gomez, Arana, Barrow

Squalificati: de Roon

Indisponibili: Zapata

Ballottaggi: Palomino 55%-Kjaer 45%, Gosens 60%-Hateboer 40%, Ilicic 55%-Gomez 45%

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

A disposizione: Rafael, Aresti, Oliva, Pinna, Mattiello, Faragò, Walukiewicz, Deiola, Ionita, Castro, Cerri, Ragatzu

Squalificati: Pellegrini

Indisponibili: Cragno, Pavoletti, Birsa, Ceppitelli

Ballottaggi: Cacciatore 55%-Faragò 45%, Pisacane 55%-Ceppitelli 45%, Cigarini 60%-Oliva 40%, Nandez 55%-Ionita 45%

GENOA-UDINESE (oggi ore 15)

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Radovanovic; Pandev, Agudelo, Kouame; Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: Jandrei, Biraschi, Goldaniga, El Yamiq, Lerager, Gumus, Jagiello, Ankersen, Lerager, Saponara, Sanabria

Squalificati: Cassata, Marchetti

Indisponibili: Criscito, Favilli, Sturaro

Ballottaggi: Barreca 55%-Ankersen 45%, Ghiglione 65%-Biraschi 35%, Radovanovic 55%-Lerager 45%, Pandev 60%-Gumus 40%

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. Allenatore: Gotti

A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, De Maio, Nuytinck, Barak, Mandragora, Pussetto, Lasagna, Teodorczyk

Squalificati: Jajalo

Indisponibili: Larsen

Ballottaggi: Becao 60%-Opoku 40%, Fofana 60%-Mandragora 40%, Nestorovski 55%-Lasagna 45%

LECCE-SASSUOLO (oggi ore 15)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

A disposizione: Riccardi, Vera, Rispoli, Benzar, Dell'Orco, Majer, Dumancic, Babacar, Vigorito, Imbula, La Mantia, Rimoli, Dubickas

Squalificati: Tachtsidis

Indisponibili: Farias, Benzar

Ballottaggi: Meccariello 60%-Rispoli 40%, Lapadula 55%-Babacar 45%, Shakhov 55%-Majer 45%

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Boga, Defrel, Berardi.

Allenatore: De ZerbiA disposizione: Turati, Russo, Toljan, Piccinini, Kyriakopoulos, Magnanelli, Djuricic, Tripaldelli, Ghion, Traoré, Raspadori,

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Bourabia, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Rogerio, Pegolo, Caputo

Ballottaggi: Peluso 55%-Toljan 45%

VERONA-BRESCIA (oggi ore 15)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. Allenatore: Juric

A disposizione: Berardi, Empereur, Pessina, Henderson, Vitale, Adjapong, Wesley, Danzi, Di Carmine, Salcedo, Tutino, Pazzini

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Badu, Bessa, Bocchetti, Dawidowicz, Tupta, Pazzini

Ballottaggi: Stepinski 60%-Di Carmine 40%, Zaccagni 55%-Salcedo 45%

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Gastaldello, Mateju; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini

A disposizione: Alfonso, Magnani, Mangraviti, Spalek, Torregrossa, Zhmral, Ndoj, Ayè, Morosini, Matri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Chancellor, Dessena, Torregrossa

Ballottaggi: Gastaldello 55%-Mangraviti 45%, Romulo 60%-Ndoj 40%, Donnarumma 55%-Ayè 45%

FIORENTINA-PARMA (oggi ore 18)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa. Allenatore: Montella

A disposizione: Terracciano, Ranieri, Lirola, Cristoforo, Rasmussen, Terzic, Badelj, Benassi, Zurkowski, Ghezzal, Vlahovic, Pedro, Brancolini

Squalificati: Pezzella, Ribery

Indisponibili: Caceres

Ballottaggi: Ceccherini 55%-Ranieri 45%, Boateng 60%-Vlahovic 40%, Sottil 55%-Ghezzal 45%

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Kulusevski, Gervinho. Allenatore: D'Aversa

A disposizione: Colombi, Alastra, Camara, Hernani, Bruno Alves, Brugman, Sprocati, Adorante, Cornelius, Gagliolo

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Inglese, Grassi, Laurini, Alves

Ballottaggi: Iacoponi 55%-Bruno Alves 45%, Barillà 60%-Hernani 40%, Karamoh 60%-Sprocati 40%

MILAN-LAZIO (oggi ore 20.45)

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paqueta, Biglia, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli

A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Bonaventura, Bennacer, Krunic, Borini, Castillejo, Leao, Rebic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Musacchio, Rodriguez, Caldara, Suso

Ballottaggi: Calabria 65%-Conti 35%, Biglia 70%-Bennacer 30%, Castillejo 60%-Rebic 40%, Piatek 60%-Leao 40%,

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Marusic, Lukaku, Parolo, Berisha, Cataldi, Jony, Adekanye, Caicedo

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Proto

Ballottaggi: Luiz Felipe 55%-Patric 45%, Radu 60%-Bastos 40%, Correa 65%-Caicedo 35%

SPAL-SAMPDORIA (domani ore 20.45)

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

A disposizione: Thiam, Letica, Felipe, Cionek, Salamon, Zanchetta, Valdifiori, Valoti, Moncini, Paloschi, Mastrilli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: D'Alessandro, Di Francesco, Fares, Jankovic

Ballottaggi: Murgia 60%-Valdifiori 40%, Floccari 55%-Paloschi 45%

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Bertolacci, Ekdal, Vieira; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

A disposizione: Falcone, Chabot, Bereszynski, Ferrari, Leris, Linetty, Rigoni, Jankto, Caprari, Maroni, Bonazzoli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Bertolacci 55%-Rigoni 45%, Ramirez 60%-Jankto 40%, Gabbiadini 60%-Bonazzoli 40%