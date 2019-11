DIRETTA GENOA UDINESE - Il Genoa affronta l'Udinese in una sfida molto delicata valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i rossoblu di Thiago Motta hanno bisogno di un successo per allontanarsi dalla zona retrocessione e scavalcare proprio i friulani in classifica, mentre dall'altro i bianconeri affidati a Gotti dopo l'esonero di Tudor vogliono invertire la rotta e centrare la prima vittoria in trasferta.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Ankersen; Agudelo, Schone; Pandev, Saponara, Kouame; Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, De Maio; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Gotti

CLASSIFICA: Juventus 29 punti*, Inter 28*; Roma 22*; Atalanta* e Cagliari* 21; Lazio, Napoli*; Fiorentina 15; Parma e Milan 13; Bologna* e Verona 12; Torino 11*; Udinese 10; Sassuolo** e Lecce 9; Genoa 8; Brescia** e Spal 7; Sampdoria 5.

*Una partita in più

**Una partita da recuperare