CALCIOMERCATO INTER MATIC / Antonio Conte ha più volte sottolineato alla propria dirigenza la mancanza di alternative valide nella rosa nerazzurra. Soprattutto a centrocampo, con Vecino e Borja Valero che sembrano non essere parte integrante del progetto attuale tecnico dell'Inter.

Così in vista di gennaiosi è messo al lavoro per cercare un rinforzo valido da regalare al proprio allenatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Per Vidal la pista sembra essersi raffreddata nelle ultime ore, lo stesso si può dire anche per Nemanja Matic. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la dirigenza nerazzurra non avrebbe dato il via libera per le due operazioni: il centrocampista croato, in scadenza di contratto con il Manchester United, sarebbe anche tentato dagli Emirati.