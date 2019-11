CALCIOMERCATO PARMA FIORENTINA BEN ARFA / In attesa della finestra invernale di gennaio, diversi club monitorano con particolare attenzione la lista degli svincolati in caccia di super occasioni a zero.

Sicuramente Hatemresta uno dei nomi più ambiti: dopo un interesse timido della, l'exè finito nel mirino delche deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe' però Ben Arfa sarebbe ad un passo dal Nantes: il classe 1987 infatti oggi dovrebbe fornire una risposta definitiva al club francese che sembra ora essere in pole, come confermato dallo stesso tecnico Gourcuff che in conferenza stampa non ha chiuso le porte a quest'operazione.