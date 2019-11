DIRETTA ATALANTA CAGLIARI - L'Atalanta ospita il Cagliari in una sfida da alta quota valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il bel pareggio in rimonta contro il Napoli, i nerazzurri di Gasperini vogliono tornare a vincere per restare nei quartieri altissimi della classifica, mentre i rossoblu di Maran puntano a mantenere l'imbattibilità esterna e sognano il colpaccio che vorrebbe dire aggancio in graduatoria.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

CLASSIFICA: Juventus 29 punti*, Inter 28*; Roma 22*; Atalanta 21; Lazio, Napoli* e Cagliari 18; Fiorentina 15; Parma e Milan 13; Bologna* e Verona 12; Torino 11*; Udinese 10; Sassuolo** e Lecce 9; Genoa 8; Brescia** e Spal 7; Sampdoria 5.

*Una partita in più

**Una partita da recuperare