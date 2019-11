JUVENTUS ISCO PREMIER / Le big di Premier League in agguato per Isco.

Il pericolo per laarriva dall'Inghilterra nella corsa al fantasista spagnolo, con il Real Madrid che ha deciso di cederlo a gennaio visto che non è più uno dei pilastri dell'undici allenato da

Stando al 'Sun' una delle squadre maggiormente interessate ad Isco sarebbe il Tottenham, che potrebbe mettere sul piatto Eriksen in scadenza a giugno e in orbita Real sul mercato. Ma oltre agli 'Spurs' di Pochettino anche Manchester City, Liverpool ed Arsenal non mollerebbero la presa sul numero 22.