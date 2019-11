CALCIOMERCATO SAMPDORIA EDER PEROTTI SCHICK / Massimo Ferrero lo sa bene: durante la finestra invernale di calciomercato la Sampdoria dovrà intervenire in maniera importante per cercare di rafforzare la squadra a disposizione di Claudio Ranieri.

I blucerchiati attualmente sono ultimi in classifica con solo 5 punti collezionati nelle prime 10 giornate, il presidente ha già promesso ai suoi tifosi rinforzi dal mercato . Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il reparto sotto osservazione rimane quello d'attacco e secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX' nel mirino della Sampdoria ci sarebbero due attaccanti che hanno già vestito la maglia bluerchiata: Eder, in forza al Jiangsu Suning, sarebbe pronto a rimettersi in gioco in Italia e Patrik Schick, attaccante della Roma in prestito al Lipsia, pronto a rientrare in Serie A dopo l'esperienza fin qui non certamente indimenticabile in Bundesliga. In corsa ci sarebbe anche Diego Perotti.