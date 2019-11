p>CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MODRIC / Importante retroscena di mercato svelato dal 'Corriere della Sera': la dirigenza delè stata molto vicina a Lukae Zlatan. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

In estate Elliot aveva dato il suo placet per affondare il colpo sul centrocampista croato del Real Madrid, vincitore dell'ultima edizione del Pallone d'Oro: Modric però non ha voluto lasciare la Spagna e così l'operazione non è andata a buon fine. Ma non solo, perchè un anno fa Gazidis ci ha provato sul serio anche per Ibrahimovic: lo svedese incassato il rinnovo con i Galaxy, ha preferito restare dov’era.