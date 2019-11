CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL / La priorità in vista della finestra invernale di calciomercato in casa Inter rimane quella del centrocampista.

Gli occhi della dirigenza nerazzurra sono puntati aconsul piede di partenza. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' Conte spingerebbe per tornare a lavorare con il centrocampista cileno, dopo la parentesi vincente condivisa con la Juventus ma Marotta non vorrebbe aprire una trattativa con il Barcellona per evitare di aprire linee di credito che potrebbero poi coinvolgere Lautaro Martinez. ''No, grazie'', la risposta dell'ad nerazzurro. Una chiusura indispensabile, anche per mandare un segnale preventivo al Barcellona sul Toro.