Juventus, prove di addio per Emre Can: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Le strade della Juventus e di Emre Can potrebbero separarsi a gennaio. Il tedesco non ha mai digerito l'esclusione dalla lista Champions e anche in campionato ha trovato poco spazio.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il giocatore ha incontrato giovedì il suo procuratore, per fare probabilmente il punto della situazione. A gennaio, in pole restano sempre, per un addio che tutto sarebbe meno che sorprendente.