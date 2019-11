Calciomercato Bologna, Ibrahimovic idea concreta: le cifre

CALCIOMERCATO BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Il Bologna è al lavoro per regalarsi il sogno Zlatan Ibrahimovic. Per i rossoblu' lo svedese è un'idea concreta, il presidente Saputo come riportato dal 'Corriere dello Sport' si sta muovendo per mettere a segno il grande affare. L'intenzione sarebbe quella non di un semplice contratto semestrale, ma di acquistarlo fino a giugno 2021.

è in contatto costante congià da un paio di settimane, la richiesta dell'agente sarebbe di corrispondere al giocatore per i 18 mesi un totale didi euro. Cifra importante ma non impossibile, Ibrahimovic abbraccerebbe la scelta bolognese con entusiasmo, per mettersi a disposizione di. Il presidenteè in questi giorni a Casteldebole e prepara la strategia con Christoph, il direttore marketing: gli sponsor potrebbero avere un ruolo chiave.