CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / Lautaro Martinez è sicuramente uno degli uomini di Antonio Conte più in palla in questo momento: il numero 10 dell'Inter si sta confermando ad altissimi livelli in questo avvio di stagione al fianco di Lukaku e le sue prestazioni non sono passate di certo inosservate.

L'argentino ha soprattutto attirato su di sè le attenzioni del Barcellona, a caccia di un degno sostituto in grado di raccogliere l'eredità pesante di Luis Suarez.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Lionelsarebbe felice di giocare al suo fianco dopo averlo già fatto in Nazionale argentina maè pronto a blindare il suo gioiello. La trattativa per il rinnovo del contratto procede, il nodo principale resta quello relativo alla clausola da 111 milioni di euro che l'ad nerazzurro sarebbe ben lieto di togliere. Il Toro guadagna 1,5 milioni di euro ed è legato all'Inter fino al 2023, chiede ovviamente un adeguamento importante dopo l'esplosione avuta sin qui. Working in progress, la dirigenza nerazzurra è fiduciosa del proprio operato mentre Conte ha preferito rimandare il discorso in conferenza stampa.