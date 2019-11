ROMA-NAPOLI DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE CAMPIONATO FONSECA ANCELOTTI - Dopo il turno infrasettimanale, si torna in campo per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Apre il sabato l'attesa sfida Roma-Napoli: i giallorossi di Paulo Fonseca sono reduci dalla convincente vittoria in trasferta, in dieci contro undici, sull'Udinese, la seconda consecutiva. Di contro, gli azzurri di Carlo Ancelotti arrivano all'appuntamento dopo il pareggio interno contro l'Atalanta, la vittoria manca dal 19 ottobre scorso (2-0 al Verona).

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico'.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-NAPOLI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Cetin, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluiver; Dzeko. All. Fonseca

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 26 punti; Inter 25; Atalanta 21; Roma 19; Lazio, Napoli e Cagliari 18; Fiorentina 15; Parma e Milan 13; Bologna e Verona 12; Torino 11; Udinese 10; Sassuolo* e Lecce 9; Genoa 8; Brescia* e Spal 7; Sampdoria 5

*una partita in meno