REAL MADRID JOVIC / Pagato 60 milioni di euro in estate, Luka Jovic è subito diventato un nuovo caso spinoso in questo avvio di stagione travagliato per il Real Madrid. A secco nelle sue prime nove presenze, l'attaccante serbo preso per garantire un'alternativa di peso là davanti aveva cominciato a far rumoreggiare il 'Santiago Bernabeu' accendendo già le prime voci di mercato secondo le quali sarebbe potuto partire in prestito già a gennaio.

Contro il Leganes nell'ultimo turno di Liga, poi, la gioia della prima rete in 'blanco' ed il sorriso ritrovato come racconta in un'intervista concessa al quotidiano serbo 'Sportski': "Non è stato facile, lo aspettavo da così tanto. Ho sofferto molto la pressione, ma sono consapevole delle mie qualità ed ero sicuro che era solo una questione di tempo. Gli altri giocatori e le persone a me vicino mi hanno sempre sostenuto. Zidane mi ha dato fiducia, mi diceva sempre che il gol sarebbe arrivato. Questo ora è un inizio, spero di aiutare il Real a raggiungere grandi trionfi".