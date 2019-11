p>NAPOLI MALCUIT / Ilfa gruppo dopo le polemiche in seguito alla sfida con l'e approfitta della trasferta di Roma dove affronterà i giallorossi di Fonseca nell'undicesima giornata di Serie A per una visita speciale a Kevin, lo sfortunato terzino azzurro costretto ad un intervento chirurgico in seguito alla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una delegazione azzurra, tra cui Mertens, Insigne, Koulibaly, il tecnico Ancelotti ed il presidente De Laurentiis, ha quindi raggiunto la clinica dove è attualmente ricoverato il calciatore per un saluto testimoniato in serata dall'account Twitter ufficiale del Napoli.