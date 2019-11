Roma, le ultime sull'infortunio di Cristante

ROMA INFORTUNIO CRISTANTE / La Roma in piena emergenza rimane col fiato sospeso ed incrocia le dita con la speranza di aver scongiurato il peggio per Bryan Cristante.

Il centrocampista si è sottoposto oggi a nuovi accertamenti per valutare l'infortunio per il distacco del tendine dell'adduttore destro e secondo il 'corrieredellosport.it' si è evidenziato che il problema non è peggiorato. Starebbe quindi prendendo quota l'ipotesi di andare avanti con la terapia conservativa scongiurando l'intervento che allungherebbe i tempi di recupero. L'ultima parola spetterà ai professori Orava e Lempaine.