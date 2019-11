Ligue 1, figuraccia PSG: ko con l'ultima in classifica

LIGUE 1 DIJON PSG / Si apre con un colpo di scena la dodicesima giornata di Ligue 1.

Ilgià ampiamente al comando della classifica con 27 punti ed 8 di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Nantes, si fa rimontare e poi ribaltare dalche da ultimo in classifica piazza il colpaccio davanti al proprio pubblico. Dopo il vantaggio di Mbappe che poteva far presagire la solita passeggiata dei parigini infatti, i gol di Chouiar e Cadiz valgono il 2-1 finale per la formazione guidata da Jobard che riacciuffa Strasburgo e Tolosa in attesa delle sfide del weekend. A secco questa volta Mauro Icardi che centra una traversa.