Calciomercato Juventus, parte l'assalto a Demiral: Milan bruciato?

CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Una sola presenza, 90 minuti in campo contro il Verona, poi il nulla. Merih Demiral nonostante l'infortunio di Giorgio Chiellini non sta trovando spazio nella Juventus di Maurizio Sarri e la preoccupazione per il mancato utilizzo continua a crescere, così come le attenzioni di un calciomercato che soprattutto nel suo reparto è sempre in gran fermento.

Giovane (classe 1998), dotato di gran fisico e sicuramente promettente, il centrale turco si starebbe già guardando attorno alla ricerca di nuove opportunità di grande spessore dove poter proseguire nel suo processo di crescita ad alti livelli.

Il Milan si è messo in moto da tempo, attento ai possibili movimenti che potrebbero coinvolgere l'ex Sassuolo o il compagno di reparto Daniele Rugani. Ma è dall'Inghilterra che arrivano le voci più consistenti. Secondo indiscrezioni lanciate dal giornalista Dean Jones e riprese in serata dal 'Daily Star' infatti, Arsenal e ManchesterUnited si starebbero muovendo con decisione su Demiral che la Juventus non sarebbe così intenzionata a cedere, ma la volontà dello stesso calciatore potrebbe fare la differenza. Se non riuscirà a trovare spazio nelle prossime settimane, a gennaio allorà chiederà la cessione, si legge.