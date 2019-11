FIORENTINA RIBERY SERIE A MONTELLA / "Quello italiano è un buon campionato. È tutto diverso rispetto alle mie esperienze passate sia riguardo gli stadi che i tifosi, ma anche qui ci sono grandi squadre. Gli italiani hanno una cultura diversa, ma amano il calcio". In un'intervista rilasciata al canale Youtube della Lega Serie A, Franck Ribery si è espresso così sulla Serie A.

L'ex Bayern Monaco ha poi parlato della sua scelta di trasferirsi a Firenze: "Laha una storia, ci hanno giocato tanti grandi campioni, penso a. Il club ha avuto fiducia in me fin dall'inizio.? È giovane ma sta sempre vicino ai giocatori. Mi piace molto". Una battuta, infine, sugli obiettivi in maglia viola: "Speriamo di regalare e condividere grandi emozioni con i nostri tifosi, loro vivono per il calcio".