Inter, l'ultimo post di Wanda Nara fa infuriare i tifosi

INTER WANDA NARA MAGLIA BORUSSIA DORTMUND / Anche a distanza, Wanda Nara continua ad infiammare la discussione e ad accendere le reazioni dei tifosi dell'Inter. Soprattutto sui social, terreno di battaglia preferito della moglie-agente di Mauro Icardi, dove non sono mai mancati messaggi e riferimenti più o meno diretti al mondo calcistico che hanno fatto notizia.

E così non sono passate inosservate neanche le ultime Instagram Stories dell'argentina che sul suo profilo ufficiale ha pubblicato alcuni video in cui i figli sono in casa ed indossano le divise del. Tempismo sospetto per più di qualche tifoso nerazzurro, visto che martedì andrà in scena proprio la sfida tra Borussia ed Inter decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League. E le polemiche, come sempre, non sono mancate all'indirizzo della compagna dell'ex capitano nerazzurro, ora in prestito (con diritto di riscatto) al Psg.