Napoli, squalifica Ancelotti: fissata l'udienza per il ricorso. Le ULTIME di CM.IT

NAPOLI RICORSO SQUALIFICA ANCELOTTI / Ricorso d'urgenza in casa Napoli che punta a riavere Carlo Ancelotti in panchina già nel big match di domani, sabato 2 novembre alle ore 15, in casa della Roma.

Il tecnico, in seguito all'espulsione rimediata per le proteste veementi nel finale della gara contro l', è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo e la società partenopea ha dunque deciso di presentare ricorso alla Corte Federale d'Appello che si riunirà domani mattina alle ore 11.30 in udienza presenza dello stesso tecnico Ancelotti accompagnato dal legale del Napoli, l'avvocato Mattia

Dovesse essere respinto il ricorso e, quindi, confermata la squalifica del tecnico azzurro, sarà il figlio Davide, attualmente suo vice in panchina, a sostituirlo guidando per la prima volta in assoluto il Napoli.