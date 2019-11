CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS RETROSCENA PIRLO / Andrea Pirlo è stato vicino a vestire la maglia della Roma. A rivelarlo è lo stesso ex centrocampista, che ai microfoni di 'Radio Radio' ha svelato il retroscena di calciomercato: "Prima di andare alla Juventus sono stato vicino alla Roma. Ci furono dei contatti".

L'ex Inter, Milan e Juventus è poi tornato sull'avventura in nerazzurro: "All'Inter avevo diociotto anni e giocavo trequartista. In quel periodo però c'erano Baggio, Djorkaeff, Ronaldo... Tanti super campioni. Io ero giovane e venivo dal Brescia e ho fatto un po' fatica. Poi sono andato in Calabria e sono tornato all'Inter, ma avevo deciso di andare a giocare altrove per avere più spazio". Un commento, infine, su Tonali e Zaniolo: "Qualcosa di mio in Tonali? Qualcosa rivedo nella personalità, non nel modo di giocare. Gioca con grande tranquillità, non ha paura di farsi dare la palla e di sbagliare. Poi il capello un po' lungo (ride, ndr). Zaniolo? Hanno entrambi un grande futuro, Zaniolo ha grande forza fisica mentre Tonali è più centrocampista. Sono il futuro dell'Italia".