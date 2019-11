Torino-Juventus, Sarri col dubbio Pjanic: le ultime sulle sue condizioni

TORINO JUVENTUS PJANIC / Dubbio Pjanic per Maurizio Sarri in vista del derby della Mole contro il Torino, in programma domani sera alle ore 20,45.

Negli ultimi giorni il centrocampista bosniaco si è allenato a parte dopo il problema muscolare accusato ae in casa bianconera filtra pessimismo: decisiva sarà la giornata di domani, ma lo staff medico non vuole correre rischi e non forzerà il rientro del regista. Il giocatore potrebbe dunque essere recuperato solo per la panchina in vista del prossimo impegno in Champions League contro la. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo