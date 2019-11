MILAN AMICHEVOLE / Archiviata la vittoria casalinga contro la SPAL, il Milan di Stefano Pioli è tornato subito in campo per preparare la gara in programma domenica sera contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Come riportato dal sito ufficiale del club rossonero, si è disputata sotto gli occhi diuna partitella in famiglia con la formazione U18. L'incontro, della durata di 40 minuti, è terminato 4-0 in favore della prima squadra grazie alle reti di Suso, Krunić, Bonaventura e Leão.