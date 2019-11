CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID REINIER / Il Flamengo è vicino ad uno storico double: la squadra rossonera è al comando del Brasilerao ed è attesa anche alla finale di Copa Libertadores contro il River Plate.

Non c'è solo la stella diche è tornata a brillare ma anche quella di, talento brasiliano classe 2002 considerato come uno dei prospetti più promettenti dell'intero panorama mondiale. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

L'Inter ha cercato di aprire una corsia preferenziale nell'ambito dei discorsi con il Flamengo per Gabigol ma secondo quanto riportato da 'AS', l'Atletico Madrid di Simeone avrebbe già l'accordo col giocatore ed il suo entourage. Ora bisognerà trovare la giusta intesa economica con il club rossonero visto che i Colchoneros non sono disposti al momento a pagare la clausola rescissoria di 62 milioni di euro.