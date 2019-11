CALCIOMERCATO MILAN AURIER GRIMALDO / Incognita terzino destro in casa Milan. Se a sinistra Theo Hernandez è ormai più di una certezza, a destra non si può certamente dire lo stesso. Calabria e Conti, quando schierati, hanno piuttosto deluso con errori grossolani o addirittura lasciando la squadra in dieci. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta valutando attentamente alcune opzioni per la fascia destra. Oltre alle ipotesi Celik e Dumfries, potrebbe tornare di moda quel Serge Aurier già accostato in passato.

Il difensore ivoriano, nonostante le recenti partite da protagonista in campionato, non sembra essere una prima scelta per. Il giocatore è stato alternato a, ma ora che il giovaneè pronto a rientrare dall'infortunio, sembra destinato a perdere il posto da titolare. Nel frattempo ilsta studiando un nuovo colpo. Come riferisce il 'Sun', Alexdelè il nuovo nome nel mirino dei londinesi. Il costo del cartellino del terzino sinistro spagnolo è alquanto elevato, ma il Tottenham potrebbe cercare di finanziare l'operazione con alcune cessioni. Sicuramente quella di, ma non è escluso che tra gli altri partenti ci possa essere proprio Aurier.