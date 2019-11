SERIE A BOLOGNA INTER HIGHLIGHTS / Vittoria in rimonta per l'Inter che passa a Bologna (1-2) dopo essere stata vicina alla sconfitta: rossoblù in avanti con la rete di Soriano poi si scatena Lukaku.

Il belga prima trova il gol del pareggio fiondandosi su una respinta corta poi trasforma il rigore decretato per un intervento disu. Tramite il canale Youtube della Serie A, Calciomercato.it dopo la partita vi offrirà gli highlights di Bologna-Inter.

