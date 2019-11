TORINO JUVENTUS IAGO FALQUE / Walter Mazzarri non potrà contare su Iago Falque in vista del derby in programma domani sera tra Torino e Juventus.

Come riportato da un comunicato apparso sul sito ufficiale granata, l'attaccante spagnolo ha abbandonato in anticipo la seduta di allenamento a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Sicura la sua assenza domani, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico. Rincon invece ha seguito un programma personalizzato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui