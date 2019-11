ROMA BORUSSIA MOENCHENGLADBACH / Caos infortuni non solo in casa Roma, ma anche per il Borussia Moenchengladbach. La formazione tedesca, che giocherà domani contro il Bayer Leverkusen in campionato, dovrà fare a meno di otto giocatori.

Assenze pesanti soprattutto in attacco, dove mancheranno, Müsel,ed. Non convocati dal tecniconeppure Fabian, il portiere, il terzinoe il giovane. Otto assenze dunque in vista della delicata sfida di Europa League contro i giallorossi. Una lista lunga che fa sì come i giocatori non convocati siano quantomeno in dubbio in vista della partita di giovedì prossimo in Germania.